ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЖоржиньоБорьба за топ-4 в АПЛ. Удержат ли «Челси» и «Ливерпуль» свои позиции?
  • 17:17
    • Леклер выиграл квалификацию Гран-при Испании
  • 16:51
    • СМИ: Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года
  • 16:39
    • В сборной России рассказали о состоянии Фернандеса
  • 16:32
    • «Спартак» подпишет с Мозесом трехлетний контракт
  • 14:34
    • Хет-трик Йенсена принес Дании победу над Швецией на ЧМ-2021
    Все новости спорта

    Кротоне — Фиорентина прямая трансляция 22.05.2021, смотреть онлайн

    Кротоне — Фиорентина: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Серия A Кротоне Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 начнётся прямая трансляция матча «Кротоне» — «Фиорентина» в итальянской Серии А.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Кротоне» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Кротоне»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кротоне» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кротоне» — «Фиорентина».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Кротоне» и «Фиорентина» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вальядолид» помешает «Атлетико» стать чемпионом?
  • «Вальядолид» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Барса» покуражится напоследок?
  • «Эйбар» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • «Реал» пропустит, но все равно обыграет «Вильярреал»?
  • «Реал» Мадрид — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эйбар — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры