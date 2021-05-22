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    Кальяри — Дженоа прямая трансляция 22.05.2021, смотреть онлайн

    Кальяри — Дженоа: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Серия A Кальяри Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Кальяри» — «Дженоа» в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Дженоа» — «Кальяри» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кальяри» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 2.20.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Дженоа»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кальяри — Дженоа.

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