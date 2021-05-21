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    Леванте — Кадис прямая трансляция 21.05.2021, смотреть онлайн

    Леванте — Кадис: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

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    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Леванте» — «Кадис» в чемпионате Испании по футболу.

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    Последний матч между собой: «Кадис» — «Леванте» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Леванте» — «Кадис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Леванте»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Леванте — Кадис.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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