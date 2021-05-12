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    Лацио — Парма: смотреть онлайн трансляцию 12.05.2021

    Лацио — Парма: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Серия A Лацио Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Лацио» — «Парма» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Лацио» — «Парма» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Парма» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лацио»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лацио — Парма.

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