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    Голкипер «Краснодара» попал в сферу интересов клуба АПЛ

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сферу интересов «Брайтона», сообщает Eurostavka.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Английский клуб заинтересован в услугах 22-летнего игрока и рассматривает его как футболиста, который способен на долгое время закрыть позицию голкипера.

    За Сафоновым представители «чаек» наблюдают около года, но англичан смущает недавняя травма вратаря, а также высокая трансферная стоимость.

    Сафонов является воспитанником «Краснодара», а за главную команду «быков» выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 19 матчах РПЛ, в которых пропустил 29 голов.

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