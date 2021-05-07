Голкипер «Краснодара» попал в сферу интересов клуба АПЛ

Вратарьпопал в сферу интересов, сообщает Eurostavka.

Английский клуб заинтересован в услугах 22-летнего игрока и рассматривает его как футболиста, который способен на долгое время закрыть позицию голкипера.

За Сафоновым представители «чаек» наблюдают около года, но англичан смущает недавняя травма вратаря, а также высокая трансферная стоимость.

Сафонов является воспитанником «Краснодара», а за главную команду «быков» выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 19 матчах РПЛ, в которых пропустил 29 голов.