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    Рух Л — Олимпик Д прямая трансляция 06.05.2021, смотреть онлайн

    Рух Л — Олимпик Д: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Премьер-лига (Украина) Рух Львов Олимпик Донецк
    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Рух Л» — «Олимпик Д» в чемпионате Украины по футболу.

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    Последний матч между собой: «Олимпик Д» — «Рух Л» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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