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    Ворскла — Десна прямая трансляция 05.05.2021, смотреть онлайн

    Ворскла — Десна: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Премьер-лига (Украина) Ворскла Десна Чернигов
    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Ворскла» — «Десна» в чемпионате Украины по футболу.

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    Последний матч между собой: «Десна» — «Ворскла» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ворскла — Десна.

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