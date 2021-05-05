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    Tianjin Jinmen Tiger — Хэбей прямая трансляция 05.05.2021, смотреть онлайн

    Tianjin Jinmen Tiger — Хэбей: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    В 13:00 начнётся прямая трансляция матча «Tianjin Jinmen Tiger» — «Хэбей» в чемпионате Китая по футболу.

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    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Tianjin Jinmen Tiger» — «Хэбей».

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