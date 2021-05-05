Шанхай Шэньхуа — Шанхай Порт: смотреть онлайн трансляцию 05.05.2021

В 15:00 начнётся прямая трансляция матчав группе B Суперлиги Китая.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шанхай Шэньхуа» — «Шанхай Порт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

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