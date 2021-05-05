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    Александрия — Колос: смотреть онлайн трансляцию 05.05.2021

    Александрия — Колос: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Премьер-лига (Украина) Александрия Колос
    В 19:00 начнётся прямая трансляция матча «Александрия» — «Колос» в чемпионате Украины по футболу.

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    Последний матч между собой: «Колос» — «Александрия» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Колос»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Александрия» — «Колос».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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