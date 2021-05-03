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    Торино — Парма прямая трансляция 03.05.2021, смотреть онлайн

    Торино — Парма: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Серия A Торино Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 начнётся прямая трансляция матча «Торино» — «Парма» в итальянской Серии А.

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    Последний матч между собой: «Парма» — «Торино» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Торино»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торино» — «Парма» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Торино» — «Парма».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Торино» и «Парма» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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