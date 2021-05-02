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    Даллас — Портленд Тимберс прямая трансляция 02.05.2021, смотреть онлайн

    Даллас — Портленд Тимберс: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Футбол MLS
    В 03:00 начнётся прямая трансляция матча «Даллас» — «Портленд Тимберс» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Даллас» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Даллас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Даллас» — «Портленд Тимберс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Даллас» и «Портленд Тимберс» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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