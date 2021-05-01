Норвич Сити — Рединг: смотреть онлайн трансляцию 01.05.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Рединг» — «Норвич Сити» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Норвич Сити»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвич Сити» — «Рединг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

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Матч между командами «Норвич Сити» и «Рединг» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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