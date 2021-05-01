Кротоне — Интер прямая трансляция 01.05.2021, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав Серии А.

Последний матч между собой: «Интер» — «Кротоне» 6:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Интер»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кротоне» — «Интер». Коэффициент ставки — 2.20.

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Матч между командами «Кротоне» и «Интер» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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