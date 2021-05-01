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    Боруссия Д — Хольштайн прямая трансляция 01.05.2021, смотреть онлайн

    Боруссия Д — Хольштайн: онлайн-трансляция матча начнется в 21:30

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Боруссия Д
    В 21:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Боруссия Д» — «Хольштайн» в футбольном кубке Германии.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Боруссия Д»).

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