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    Торино — Наполи: смотреть онлайн трансляцию 26.04.2021

    Торино — Наполи: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Футбол Серия A Торино Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Торино» — «Наполи» в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Наполи» — «Торино» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торино» — «Наполи». Коэффициент ставки — 1.78.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Торино»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торино — Наполи.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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