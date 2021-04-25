ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
  • 20:55
    • «Локомотив» и «Тамбов» забили семь голов на двоих
  • 20:52
    • «Химки» вырвали гостевую победу у «Динамо»
  • 23:55
    • «Реал» не справился с «Бетисом»
  • 23:14
    • Перес: Клубы не могут выйти из Суперлиги. Некоторые из-за давления сказали, что выйдут
  • 21:58
    • Карацев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде
    Все новости спорта

    Сельта — Осасуна прямая трансляция 25.04.2021, смотреть онлайн

    Сельта — Осасуна: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Футбол Примера (Ла Лига) Сельта Осасуна Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Сельта» — «Осасуна» в чемпионате Испании по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Осасуна» — «Сельта» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сельта» — «Осасуна». Коэффициент ставки — 2.15.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сельта»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сельта — Осасуна.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Сельта — Осасуна.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и ЦСКА устроят результативное дерби?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Манчестер Сити» разгромить «Тоттенхэм» в финале Кубка лиги?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Лидс» ответит «МЮ» за сокрушительное поражение на «Олд Траффорд»?
  • «Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ростов — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры