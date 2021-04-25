Миннесота Юнайтед — Реал Солт Лэйк прямая трансляция 25.04.2021, смотреть онлайн

В 03:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Реал Солт Лэйк» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Миннесота Юнайтед»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Миннесота Юнайтед» — «Реал Солт Лэйк». Коэффициент ставки — 1.74.

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