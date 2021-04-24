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    Колос — Ворскла прямая трансляция 24.04.2021, смотреть онлайн

    Колос — Ворскла: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Премьер-лига (Украина) Колос Ворскла
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Колос» — «Ворскла» в украинской Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Ворскла» — «Колос» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колос — Ворскла.

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