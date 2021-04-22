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    Рома — Аталанта: смотреть онлайн трансляцию 22.04.2021

    Рома — Аталанта: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Футбол Серия A Рома Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Рома» — «Аталанта» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Аталанта» — «Рома» 4:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Аталанта»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Рома — Аталанта.

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