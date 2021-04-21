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    Ахмат — Крылья Советов прямая трансляция 21.04.2021, смотреть онлайн

    Ахмат — Крылья Советов: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Кубок России Футбол России Ахмат Крылья Советов
    В 16:00 начнётся прямая трансляция матча «Ахмат» — «Крылья Советов» в финальной стадии Кубка России по футболу.

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    Последний матч между собой: «Крылья Советов» — «Ахмат» 2:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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