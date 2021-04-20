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    Кёльн — РБ Лейпциг прямая трансляция 20.04.2021, смотреть онлайн

    Кёльн — РБ Лейпциг: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

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    В 19:30 начнётся прямая трансляция матча «Кёльн» — «РБ Лейпциг» в футбольной Бундеслиге.

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    В турнирной таблице «Кёльн» занимает 17 место с 23 очками, «РБ Лейпциг» — 2 место с 61 очком.

    Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Кёльн» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «РБ Лейпциг»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кёльн» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 2.37.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кёльн» — «РБ Лейпциг».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Кёльн» и «РБ Лейпциг» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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