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    Ванкувер Уайткэпс — Портленд Тимберс: смотреть онлайн трансляцию 19.04.2021

    Ванкувер Уайткэпс — Портленд Тимберс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Футбол MLS
    В 05:00 начнётся прямая трансляция матча «Ванкувер Уайткэпс» — «Портленд Тимберс» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Ванкувер Уайткэпс» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Портленд Тимберс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ванкувер Уайткэпс» — «Портленд Тимберс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Ванкувер Уайткэпс» и «Портленд Тимберс» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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