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    — прямая трансляция 19.04.2021, смотреть онлайн

    — : онлайн-трансляция матча начнется в 12:00

    Футбол
    В 12:00 начнётся онлайн-трансляция матча «» — «» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «» — «» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «»).

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