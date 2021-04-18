Интер Майами — Лос-Анджелес Гэлакси прямая трансляция 18.04.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате МЛС.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Интер Майами»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер Майами» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент ставки — 1.69.

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