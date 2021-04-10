ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Баффало» — «Вашингтон»НХЛ. «Вашингтон» одолел «Баффало», «Сент-Луис» забросил девять шайб «Миннесоте»
  • 07:00
    • Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Чарльстоне
    Все новости спорта

    Динамо К — Днепр-1: смотреть онлайн трансляцию 10.04.2021

    Динамо К — Днепр-1: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Премьер-лига (Украина) Динамо Киев Днепр-1
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Динамо К» — «Днепр-1» в чемпионате Украины по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Днепр-1» — «Динамо К» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо К» — «Днепр-1» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.74.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Динамо К»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Динамо К — Днепр-1.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Динамо К — Днепр-1.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мощное нападение «Барселоны» задавит «Реал»?
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • ЦСКА решит дома исход всей серии?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Лидс» наберет очки на поле «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры