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    — прямая трансляция 09.04.2021, смотреть онлайн

    — : онлайн-трансляция матча начнется в 11:00

    Футбол
    В 11:00 начнётся онлайн-трансляция матча «» — «» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «» — «» 2:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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