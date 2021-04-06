Реал Мадрид — Ливерпуль прямая трансляция 06.04.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав четвертьфинале ЛЧ.

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Ливерпуль» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ливерпуль»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 2.11.

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