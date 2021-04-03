Шахтёр Д — Ворскла: смотреть онлайн трансляцию 03.04.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Шахтёр Д» занимает 2 место с 39 очками, «Ворскла» — 4 место с 31 очком.

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Ворскла» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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