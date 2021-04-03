Наполи — Кротоне прямая трансляция 03.04.2021, смотреть онлайн

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Кротоне» — «Наполи» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Наполи»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Кротоне». Коэффициент ставки — 1.68.

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Матч между командами «Наполи» и «Кротоне» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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