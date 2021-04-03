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    Боруссия М — Фрайбург: смотреть онлайн трансляцию 03.04.2021

    Боруссия М — Фрайбург: онлайн-трансляция матча начнется в 21:30

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    В 21:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Боруссия М» — «Фрайбург» в чемпионате Германии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Боруссия М» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Фрайбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Боруссия М»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Боруссия М — Фрайбург.

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