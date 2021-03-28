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    Болгария — Италия: смотреть онлайн трансляцию 28.03.2021

    Болгария — Италия: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Болгарии Сборная Италии
    В 21:45 начнётся прямая трансляция матча «Болгария» — «Италия» в группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Италия» — «Болгария» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Италия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Болгария» — «Италия».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Болгария» и «Италия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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