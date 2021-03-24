Словения U21 — Испания U21: смотреть онлайн трансляцию 24.03.2021

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав группе B Евро-2021 до 21 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Испания U21»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словения U21» — «Испания U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Словения U21» — «Испания U21».

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Матч между командами «Словения U21» и «Испания U21» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

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