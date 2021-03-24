Кипр — Словакия: смотреть онлайн трансляцию 24.03.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Словакия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кипр» — «Словакия». Коэффициент ставки — 2.05.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кипр» — «Словакия».

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