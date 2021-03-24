Финляндия — Босния и Герцеговина прямая трансляция 24.03.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе.

Последний матч между собой: «Босния и Герцеговина» — «Финляндия» 4:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Финляндия» — «Босния и Герцеговина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.30.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Босния и Герцеговина»).

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