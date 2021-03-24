Чехия U21 — Италия U21: смотреть онлайн трансляцию 24.03.2021

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав группе B Евро-2021 до 21 года.

Последний матч между собой: «Чехия U21» — «Италия U21» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чехия U21» — «Италия U21». Коэффициент ставки — 1.89.

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