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    Бельгия — Уэльс прямая трансляция 24.03.2021, смотреть онлайн

    Бельгия — Уэльс: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Бельгии Сборная Уэльса
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Бельгия» — «Уэльс» в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Уэльс» — «Бельгия» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бельгия» — «Уэльс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бельгия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бельгия — Уэльс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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