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    Колос — Заря прямая трансляция 21.03.2021, смотреть онлайн

    Колос — Заря: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Премьер-лига (Украина) Колос Заря
    В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Колос» — «Заря» в чемпионате Украины по футболу.

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    Последний матч между собой: «Заря» — «Колос» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колос» — «Заря» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Заря»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колос — Заря.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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