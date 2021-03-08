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    Рух Л — Десна: смотреть онлайн трансляцию 08.03.2021

    Рух Л — Десна: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол Премьер-лига (Украина) Рух Львов Десна Чернигов
    В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Рух Л» — «Десна» в чемпионате Украины по футболу.

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    Последний матч между собой: «Десна» — «Рух Л» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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