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    Наполи — Болонья прямая трансляция 07.03.2021, смотреть онлайн

    Наполи — Болонья: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Наполи Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Наполи» — «Болонья» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Болонья» — «Наполи» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Болонья». Коэффициент ставки — 1.86.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Наполи»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Наполи — Болонья.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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