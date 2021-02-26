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    Десна — Ингулец прямая трансляция 26.02.2021, смотреть онлайн

    Десна — Ингулец: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Футбол Премьер-лига (Украина) Десна Чернигов Ингулец
    В 20:00 начнётся прямая трансляция матча «Десна» — «Ингулец» в украинской Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Ингулец» — «Десна» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Десна»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Десна» — «Ингулец».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Десна» и «Ингулец» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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