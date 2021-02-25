Милан — Црвена Звезда: смотреть онлайн трансляцию 25.02.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Последний матч между собой: «Црвена Звезда» — «Милан» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Црвена Звезда»).

Календарь и таблица Лиги Европы

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Милан» — «Црвена Звезда». Коэффициент ставки — 1.70.

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