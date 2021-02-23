Лидс — Саутгемптон: смотреть онлайн трансляцию 23.02.2021

В 21:00 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Саутгемптон» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лидс» — «Саутгемптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.59.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лидс»).

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