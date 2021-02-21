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    Милан — Интер прямая трансляция 21.02.2021, смотреть онлайн

    Милан — Интер: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Серия A Милан Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Милан» — «Интер» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Интер» — «Милан» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Милан» — «Интер». Коэффициент ставки — 2.72.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Интер»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Милан — Интер.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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