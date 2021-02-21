Локомотив — Тамбов: смотреть онлайн трансляцию 21.02.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав финальной стадии Кубка России по футболу.

Последний матч между собой: «Локомотив» — «Тамбов» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Тамбов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

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Матч между командами «Локомотив» и «Тамбов» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

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