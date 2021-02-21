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    Фламенго — Интернасьонал прямая трансляция 21.02.2021, смотреть онлайн

    Фламенго — Интернасьонал: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Фламенго» — «Интернасьонал» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Интернасьонал» — «Фламенго» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фламенго» — «Интернасьонал».

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    Матч между командами «Фламенго» и «Интернасьонал» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

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