Атлетик — Вильярреал прямая трансляция 21.02.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Атлетик» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Вильярреал»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетик» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 1.76.

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