Вальядолид — Реал Мадрид: смотреть онлайн трансляцию 20.02.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Вальядолид» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Реал Мадрид»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вальядолид» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 1.95.

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