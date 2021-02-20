Саутгемптон — Челси прямая трансляция 20.02.2021, смотреть онлайн

В 15:30 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Челси» — «Саутгемптон» 3:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Саутгемптон» — «Челси». Коэффициент ставки — 1.80.

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