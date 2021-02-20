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    Сан-Паулу — Палмейрас: смотреть онлайн трансляцию 20.02.2021

    Сан-Паулу — Палмейрас: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Сан-Паулу» — «Палмейрас» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Сан-Паулу» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Палмейрас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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